هدف إسبانيا الأول ضد الأرجنتين - فيران توريس (كأس العالم)
الإثنين، 20 يوليه 2026 - 00:52
صناعة رائعة من نيكو ويليامز وإنهاء ولا أروع من فيران توريس 🤯pic.twitter.com/h8Hzb9daO0— FilGoal (@FilGoal) July 19, 2026
هدف إسبانيا الأول ضد الأرجنتين - فيران توريس (كأس العالم)
نرشح لكم
ملخص فوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 (نهائي كأس العالم) هدف إسبانيا الملغي ضد الأرجنتين - نيكو ويليامز (كأس العالم) فرصة فيران توريس الضائعة أمام الأرجنتين - (كأس العالم) فرصة لامين يامال الضائعة أمام الأرجنتين - (كأس العالم) جماهير بشكتاش تهتف باسم محمد صلاح ملخص فوز الأرجنتين على إنجلترا 2-1 (كأس العالم) هدف إنجلترا الأول ضد الأرجنتين - أنتوني جوردون (كأس العالم) ملخص فوز إسبانيا على فرنسا 2-0 (كأس العالم)