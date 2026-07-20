هدف إسبانيا الأول ضد الأرجنتين - فيران توريس (كأس العالم)

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 00:52

7/20/2026 12:52:32 AM هدف إسبانيا الأول ضد الأرجنتين - فيران توريس (كأس العالم)

هدف إسبانيا الأول ضد الأرجنتين - فيران توريس (كأس العالم)

الأرجنتين إسبانيا كأس العالم 2026 فيران توريس
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