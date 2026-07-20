طرد إنزو فيرنانديز ضد إسبانيا - (كأس العالم)
الإثنين، 20 يوليه 2026 - 00:23
إنزو فرنانديز يحصل على بطاقة صفراء ثانية ويُطرد من المباراة بعد تدخله العنيف على كوبارسي pic.twitter.com/tFXhEQQ2dX— FilGoal (@FilGoal) July 19, 2026
طرد إنزو فيرنانديز ضد إسبانيا - (كأس العالم)
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