فرصة لامين يامال الضائعة أمام الأرجنتين - (كأس العالم)
الأحد، 19 يوليه 2026 - 22:26
فرصة لامين يامال التي تصدى لها إيميليانو مارتينيز 🧤pic.twitter.com/1NMQjzSkFh— FilGoal (@FilGoal) July 19, 2026
فرصة لامين يامال الضائعة أمام الأرجنتين - (كأس العالم)
نرشح لكم
ملخص فوز إنجلترا على فرنسا 6-4 (كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على إنجلترا 2-1 (كأس العالم) هدف إنجلترا الأول ضد الأرجنتين - أنتوني جوردون (كأس العالم) ملخص فوز إسبانيا على فرنسا 2-0 (كأس العالم) هدف إسبانيا الثاني ضد فرنسا - بيدرو بورو (كأس العالم) هدف إسبانيا الأول ضد فرنسا - أويارزابال (كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على سويسرا 3-1 (كأس العالم) ملخص فوز إنجلترا على النرويج 2-1 (كأس العالم)
أخر الأخبار
بادو الزاكي مدربا لمنتخب الأردن 48 دقيقة | الوطن العربي