ملخص فوز إنجلترا على فرنسا 6-4 (كأس العالم)

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7/19/2026 2:31:27 AM ملخص فوز إنجلترا على فرنسا 6-4 (كأس العالم)

ملخص فوز إنجلترا على فرنسا 6-4 (كأس العالم)

فرنسا إنجلترا كأس العالم
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