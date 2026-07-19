ملخص فوز إنجلترا على فرنسا 6-4 (كأس العالم)
الأحد، 19 يوليه 2026 - 02:31
ملخص فوز إنجلترا على فرنسا 6-4 (كأس العالم)
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