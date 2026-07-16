جماهير بشكتاش تهتف باسم محمد صلاح
الخميس، 16 يوليه 2026 - 21:38
بحضور 20 ألف مشجع.. جماهير بشكتاش هتفت لمحمد صلاح أثناء تقديم تروسارد لاعبا للنادي 🇪🇬👑@ersinalbayraak pic.twitter.com/f2NtJeDVF4— FilGoal (@FilGoal) July 16, 2026
جماهير بشكتاش تهتف باسم محمد صلاح
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