ملخص فوز الأرجنتين على إنجلترا 2-1 (كأس العالم)

الخميس، 16 يوليه 2026 - 00:13

7/16/2026 12:13:33 AM ملخص فوز الأرجنتين على إنجلترا 2-1 (كأس العالم)

ملخص فوز الأرجنتين على إنجلترا 2-1 (كأس العالم)

الأرجنتين إنجلترا كأس العالم
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