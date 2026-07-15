هدف إنجلترا الأول ضد الأرجنتين - أنتوني جوردون (كأس العالم)
الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 23:29
إنجلترا تباغت الأرجنتين بهدف جوردون بعرضية متقنة من روجرز 🔥 #كأس_العالم pic.twitter.com/RqHsCrBmnT— FilGoal (@FilGoal) July 15, 2026
هدف إنجلترا الأول ضد الأرجنتين - أنتوني جوردون (كأس العالم)
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