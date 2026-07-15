هدف إنجلترا الأول ضد الأرجنتين - أنتوني جوردون (كأس العالم)

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 23:29

7/15/2026 11:29:19 PM هدف إنجلترا الأول ضد الأرجنتين - أنتوني جوردون (كأس العالم)

هدف إنجلترا الأول ضد الأرجنتين - أنتوني جوردون (كأس العالم)

أنتوني جوردون كأس العالم إنجلترا الأرجنتين
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