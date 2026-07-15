ملخص فوز إسبانيا على فرنسا 2-0 (كأس العالم)

هدف إسبانيا الثاني ضد فرنسا - بيدرو بورو (كأس العالم)

هدف إسبانيا الأول ضد فرنسا - أويارزابال (كأس العالم)

ملخص فوز الأرجنتين على سويسرا 3-1 (كأس العالم)

ملخص فوز إنجلترا على النرويج 2-1 (كأس العالم)

استقبال الرئيس السيسي لمنتخب مصر بعد العودة من كأس العالم