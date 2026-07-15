ملخص فوز إسبانيا على فرنسا 2-0 (كأس العالم)

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 00:53

7/15/2026 12:53:54 AM ملخص فوز إسبانيا على فرنسا 2-0 (كأس العالم)

ملخص فوز إسبانيا على فرنسا 2-0 (كأس العالم)

إسبانيا
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