هدف إسبانيا الثاني ضد فرنسا - بيدرو بورو (كأس العالم)

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 23:58

7/14/2026 11:58:56 PM هدف إسبانيا الثاني ضد فرنسا - بيدرو بورو (كأس العالم)

هدف إسبانيا الثاني ضد فرنسا - بيدرو بورو (كأس العالم)

إسبانيا فرنسا بيدرو بورو
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