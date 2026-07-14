هدف إسبانيا الثاني ضد فرنسا - بيدرو بورو (كأس العالم)
الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 23:58
أول هدف مونديالي لـ بيدرو بورو 🔥— FilGoal (@FilGoal) July 14, 2026
إسبانيا تضاعف تقدمها أمام فرنسا في نصف نهائي #كأس_العالم pic.twitter.com/kX748CxmZk
هدف إسبانيا الثاني ضد فرنسا - بيدرو بورو (كأس العالم)
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