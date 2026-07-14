هدف إسبانيا الأول ضد فرنسا - أويارزابال (كأس العالم)
الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 22:39
تنفيذ متقن من أويارزابال في ركلة إسبانيا ضد فرنسا بنصف النهائي 🔥👌#كأس_العالم pic.twitter.com/sK7kwTp8WU— FilGoal (@FilGoal) July 14, 2026
هدف إسبانيا الأول ضد فرنسا - أويارزابال (كأس العالم)
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