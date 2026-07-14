هدف إسبانيا الأول ضد فرنسا - أويارزابال (كأس العالم)

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 22:39

7/14/2026 10:39:11 PM هدف إسبانيا الأول ضد فرنسا - أويارزابال (كأس العالم)

هدف إسبانيا الأول ضد فرنسا - أويارزابال (كأس العالم)

كأس العالم إسبانيا فرنسا أويارزابال
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