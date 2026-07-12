ملخص فوز الأرجنتين على سويسرا 3-1 (كأس العالم)

الأحد، 12 يوليه 2026 - 07:52

7/12/2026 7:52:02 AM ملخص فوز الأرجنتين على سويسرا 3-1 (كأس العالم)

ملخص فوز الأرجنتين على سويسرا 3-1 (كأس العالم)

الأرجنتين كأس العالم سويسرا
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