ملخص فوز إنجلترا على النرويج 2-1 (كأس العالم)

الأحد، 12 يوليه 2026 - 04:32

7/12/2026 4:32:35 AM ملخص فوز إنجلترا على النرويج 2-1 (كأس العالم)

ملخص فوز إنجلترا على النرويج 2-1 (كأس العالم)

إنجلترا النرويج كأس العالم
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