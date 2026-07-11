استقبال الرئيس السيسي لمنتخب مصر بعد العودة من كأس العالم
السبت، 11 يوليه 2026 - 21:25
استقبال الرئيس السيسي لمنتخب مصر بعد العودة من كأس العالم
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