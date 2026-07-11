استقبال الرئيس السيسي لمنتخب مصر بعد العودة من كأس العالم

السبت، 11 يوليه 2026 - 21:25

7/11/2026 9:25:21 PM استقبال الرئيس السيسي لمنتخب مصر بعد العودة من كأس العالم

استقبال الرئيس السيسي لمنتخب مصر بعد العودة من كأس العالم

مصر منتخب مصر
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