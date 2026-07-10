ملخص فوز فرنسا على المغرب 2-0 (كأس العالم)
الجمعة، 10 يوليه 2026 - 01:31
ملخص فوز فرنسا على المغرب 2-0 (كأس العالم)
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