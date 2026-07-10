ملخص فوز فرنسا على المغرب 2-0 (كأس العالم)

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7/10/2026 1:31:27 AM ملخص فوز فرنسا على المغرب 2-0 (كأس العالم)

ملخص فوز فرنسا على المغرب 2-0 (كأس العالم)

المغرب كأس العالم فرنسا
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