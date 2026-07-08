ملخص فوز سويسرا على كولومبيا بركلات الترجيح (كأس العالم)

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 02:22

7/8/2026 2:22:40 AM ملخص فوز سويسرا على كولومبيا بركلات الترجيح (كأس العالم)

ملخص فوز سويسرا على كولومبيا بركلات الترجيح (كأس العالم)

كأس العالم
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