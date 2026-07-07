ملخص فوز الأرجنتين على مصر 3-2 (كأس العالم)
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 22:21
ملخص فوز الأرجنتين على مصر 3-2 (كأس العالم)
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