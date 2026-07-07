هدفا الأرجنتين الأول والثاني في مصر (كأس العالم)
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 21:16
هدفا المنتخب الأرجنتيني في مرمى مصرpic.twitter.com/IfFN0L3LvTpic.twitter.com/hqGgdMicAb— FilGoal (@FilGoal) July 7, 2026
هدفا الأرجنتين الأول والثاني في مصر (كأس العالم)
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