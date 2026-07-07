هدفا الأرجنتين الأول والثاني في مصر (كأس العالم)

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 21:16

7/7/2026 9:16:25 PM هدفا الأرجنتين الأول والثاني في مصر (كأس العالم)

هدفا الأرجنتين الأول والثاني في مصر (كأس العالم)

مصر الأرجنتين كأس العالم
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