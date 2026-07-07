هدف مصر الثاني في الأرجنتين - زيكو (كأس العالم)
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 20:39
الله يا بلادنا الله 😍— FilGoal (@FilGoal) July 7, 2026
زيكو يضاعف النتيجة في مرمى الأرجنتين ⚽🇪🇬pic.twitter.com/AZaRPDhV05
هدف مصر الثاني في الأرجنتين - زيكو (كأس العالم)
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