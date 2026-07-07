هدف مصطفى زيكو الملغي في شباك الأرجنتين
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 20:36
تقنية الفيديو تحرم مصر من هدف عالمي بقدم زيكو ⚽❌pic.twitter.com/hCEgUGBewQ— FilGoal (@FilGoal) July 7, 2026
هدف مصطفى زيكو الملغي في شباك الأرجنتين
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