شوبير يتصدى لضربة جزاء أمام ميسي (كأس العالم)

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 19:41

7/7/2026 7:41:01 PM شوبير يتصدى لضربة جزاء أمام ميسي (كأس العالم)

شوبير يتصدى لضربة جزاء أمام ميسي (كأس العالم)

ميسي شوبير كأس العالم
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