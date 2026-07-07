هدف مصر الأول في الأرجنتين - ياسر إبراهيم (كأس العالم)

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 19:31

7/7/2026 7:31:01 PM هدف مصر الأول في الأرجنتين - ياسر إبراهيم (كأس العالم)

هدف مصر الأول في الأرجنتين - ياسر إبراهيم (كأس العالم)

منتخب مصر الأرجنتين كأس العالم ياسر إبراهيم
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