هدف مصر الأول في الأرجنتين - ياسر إبراهيم (كأس العالم)
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 19:31
هدف مصر الأول جاء برأسية متقنة من ياسر إبراهيم ⚽🇪🇬pic.twitter.com/HZcNn75GHI— FilGoal (@FilGoal) July 7, 2026
هدف مصر الأول في الأرجنتين - ياسر إبراهيم (كأس العالم)
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