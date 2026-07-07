ملخص فوز بلجيكا على أمريكا 4-1 (كأس العالم)
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 05:16
ملخص فوز بلجيكا على أمريكا 4-1 (كأس العالم)
نرشح لكم
هدف فوز إسبانيا على البرتغال - ميكيل ميرينو (كأس العالم) ملخص فوز إنجلترا على المكسيك 3-2 (كأس العالم) ملخص فوز فرنسا على باراجواي 1-0 (كأس العالم) ملخص فوز النرويج على البرازيل 2-1 (كأس العالم) هدف النرويج الثاني ضد البرازيل - إيرلنج هالاند (كأس العالم) هدف النرويج الأول ضد البرازيل - إيرلنج هالاند (كأس العالم) ملخص فوز كولومبيا على غانا 1-0 (كأس العالم) ملخص فوز المغرب على كندا 3-0 (كأس العالم)
أخر الأخبار
عاجل | طرد أمريكا 30 دقيقة | في المونديال