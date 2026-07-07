ملخص فوز بلجيكا على أمريكا 4-1 (كأس العالم)

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 05:16

7/7/2026 5:16:58 AM ملخص فوز بلجيكا على أمريكا 4-1 (كأس العالم)

ملخص فوز بلجيكا على أمريكا 4-1 (كأس العالم)

كأس العالم أمريكا بلجيكا
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