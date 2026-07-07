هدف فوز إسبانيا على البرتغال - ميكيل ميرينو (كأس العالم)
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 00:08
هدف ميكيل مرينو القاتل في مرمى البرتغال 🎯pic.twitter.com/VsXOydej5n— FilGoal (@FilGoal) July 6, 2026
هدف فوز إسبانيا على البرتغال - ميكيل ميرينو (كأس العالم)
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