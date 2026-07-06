ملخص فوز إنجلترا على المكسيك 3-2 (كأس العالم)

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 06:33

7/6/2026 6:33:59 AM ملخص فوز إنجلترا على المكسيك 3-2 (كأس العالم)

ملخص فوز إنجلترا على المكسيك 3-2 (كأس العالم)

إنجلترا المكسيك كأس العالم
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