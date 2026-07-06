ملخص فوز فرنسا على باراجواي 1-0 (كأس العالم)

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 02:55

7/6/2026 2:55:18 AM ملخص فوز فرنسا على باراجواي 1-0 (كأس العالم)

ملخص فوز فرنسا على باراجواي 1-0 (كأس العالم)

فرنسا باراجواي كأس العالم
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