هدف النرويج الثاني ضد البرازيل - إيرلنج هالاند (كأس العالم)

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 00:59

7/6/2026 12:59:41 AM هدف النرويج الثاني ضد البرازيل - إيرلنج هالاند (كأس العالم)

هدف النرويج الثاني ضد البرازيل - إيرلنج هالاند (كأس العالم)

كأس العالم البرازيل النرويج إيرلنج هالاند
نرشح لكم
هدف النرويج الأول ضد البرازيل - إيرلنج هالاند (كأس العالم) ملخص فوز كولومبيا على غانا 1-0 (كأس العالم) ملخص فوز المغرب على كندا 3-0 (كأس العالم) هدف المغرب الثالث ضد كندا - سفيان رحيمي (كأس العالم) هدف المغرب الثاني ضد كندا - عز الدين أوناحي (كأس العالم) هدف المغرب الأول ضد كندا - عز الدين أوناحي (كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على كاب فيردي 3-2 (كأس العالم) سلسلة ركلات ترجيح فوز مصر على أستراليا 4-2 (كأس العالم)
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - لا تغييرات عن الإكوادور.. كينيونيس يقود هجوم المكسيك ضد إنجلترا 13 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - جوردون وساكا أساسيان مع إنجلترا ضد المكسيك 27 دقيقة | في المونديال
سجلنا في نيوجيرسي 54 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - رودي جارسيا: ندافع عن كرة القدم.. و5 يوليو في أمريكا هو الأول من أبريل ساعة | في المونديال
كأس العالم - دي لا فوينتي: أفضل ألا يشارك رونالدو.. ولامين يعشق المسؤولية ساعة | في المونديال
كأس العالم - أبو زهرة: الحلم ليس ممنوعا.. لديهم ميسي ولدينا صلاح 2 ساعة | في المونديال
خبر في الجول - مغربي فرنسي.. زد يتمم اتفاقه لضم مروان حجيج 2 ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - المقاولون العرب يضم الفلسطيني أنس بني عودة 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني