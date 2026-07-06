هدف النرويج الثاني ضد البرازيل - إيرلنج هالاند (كأس العالم)
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 00:59
خيالي .. إعجازي .. خارق 🤯— FilGoal (@FilGoal) July 5, 2026
هدف غير عادي من إيرلينج هالاند 🚀pic.twitter.com/h28mXLvXFZ
هدف النرويج الثاني ضد البرازيل - إيرلنج هالاند (كأس العالم)
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