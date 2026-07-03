هدف مصر الأول ضد أستراليا - إمام عاشور (كأس العالم)

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 21:18

7/3/2026 9:18:15 PM

هدف مصر الأول ضد أستراليا - إمام عاشور (كأس العالم)