ملخص فوز البرتغال على كرواتيا 2-1 (كأس العالم)

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 05:06

7/3/2026 5:06:01 AM ملخص فوز البرتغال على كرواتيا 2-1 (كأس العالم)

ملخص فوز البرتغال على كرواتيا 2-1 (كأس العالم)

كأس العالم البرتغال كرواتيا
نرشح لكم
ملخص فوز إسبانيا ضد النمسا 3-0 (كأس العالم) ملخص فوز أمريكا على البوسنة 2-0 (كأس العالم) ملخص فوز بلجيكا على السنغال 3-2 (كأس العالم) هدف بلجيكا الثاني ضد السنغال - تيليمانس (كأس العالم) هدف بلجيكا الأول ضد السنغال - لوكاكو (كأس العالم) هدف السنغال الثاني ضد بلجيكا - إسماعيلا سار (كأس العالم) ملخلص فوز إنجلترا على الكونغو الديمقراطية 2-1 (كأس العالم) هدف السنغال الأول ضد بلجيكا - حبيب ديارا (كأس العالم)
أخر الأخبار
كأس العالم - للمرة التاسعة.. كريستيانو رونالدو رجل مباراة البرتغال ضد كرواتيا 26 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - الجزائر (0)-(1) سويسرا.. جووووول الأول 53 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لاعب أستراليا يكشف كيف اعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر ساعة | في المونديال
سينكو ينقذ البرتغال ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - ثلاثي هجومي يقود سويسرا أمام الجزائر ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - لوكا زيدان يحرس مرمى الجزائر أمام سويسرا.. ومحرز أساسي ساعة | في المونديال
كأس العالم - بمشاركة صلاح.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة أستراليا 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - رونالدو يكسر عقدة ويحطم رقما قياسيا بهدفه ضد كرواتيا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32
/videos/50747/ملخص-فوز-البرتغال-على-كرواتيا-2-1-كأس-العالم