ملخص فوز أمريكا على البوسنة 2-0 (كأس العالم)

الخميس، 02 يوليه 2026 - 05:57

7/2/2026 5:57:45 AM ملخص فوز أمريكا على البوسنة 2-0 (كأس العالم)

ملخص فوز أمريكا على البوسنة 2-0 (كأس العالم)

كأس العالم أمريكا البوسنة والهرسك
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