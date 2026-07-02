ملخص فوز بلجيكا على السنغال 3-2 (كأس العالم)

الخميس، 02 يوليه 2026 - 05:55

7/2/2026 5:55:38 AM ملخص فوز بلجيكا على السنغال 3-2 (كأس العالم)

ملخص فوز بلجيكا على السنغال 3-2 (كأس العالم)

بلجيكا كأس العالم السنغال
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