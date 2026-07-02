هدف بلجيكا الثاني ضد السنغال - تيليمانس (كأس العالم)

الخميس، 02 يوليه 2026 - 01:16

7/2/2026 1:16:30 AM هدف بلجيكا الثاني ضد السنغال - تيليمانس (كأس العالم)

هدف بلجيكا الثاني ضد السنغال - تيليمانس (كأس العالم)

بلجيكا السنغال تيليمانس
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