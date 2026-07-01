هدف إنجلترا الثاني ضد الكونغو الديموقراطية - هاري كين (كأس العالم)

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 21:02

7/1/2026 9:02:06 PM هدف إنجلترا الثاني ضد الكونغو الديموقراطية - هاري كين (كأس العالم)

هدف إنجلترا الثاني ضد الكونغو الديموقراطية - هاري كين (كأس العالم)

كأس العالم هاري كين منتخب إنجلترا
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