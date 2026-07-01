هدف إنجلترا الأول ضد الكونغو الديموقراطية - هاري كين (كأس العالم)
الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 20:58
جوردون يصنع وهاري كين يدرك التعادل من رأسية مذهلة في شباك الكونغو#كأس_العالم pic.twitter.com/W3O9wVWpar— FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026
هدف إنجلترا الأول ضد الكونغو الديموقراطية - هاري كين (كأس العالم)
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