ملخص فوز المكسيك على الإكوادور 2-0 (كأس العالم)

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 07:58

7/1/2026 7:58:00 AM ملخص فوز المكسيك على الإكوادور 2-0 (كأس العالم)

ملخص فوز المكسيك على الإكوادور 2-0 (كأس العالم)

المكسيك كأس العالم
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