ملخص فوز فرنسا على السويد 3-0 (كأس العالم)
الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 02:41
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ملخص فوز فرنسا على السويد 3-0 (كأس العالم)
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