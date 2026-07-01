ملخص فوز فرنسا على السويد 3-0 (كأس العالم)

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 02:41

7/1/2026 2:41:54 AM ملخص فوز فرنسا على السويد 3-0 (كأس العالم)
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ملخص فوز فرنسا على السويد 3-0 (كأس العالم)

كأس العالم فرنسا السويد
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