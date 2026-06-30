ملخص مباراة ألمانيا ضد باراجواي (كأس العالم)

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 23:48

6/30/2026 11:48:07 PM ملخص مباراة ألمانيا ضد باراجواي (كأس العالم)

ملخص مباراة ألمانيا ضد باراجواي (كأس العالم)

كأس العالم ألمانيا
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