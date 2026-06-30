ملخص فوز النرويج على كوت ديفوار 2-1 (كأس العالم)
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 23:46
ملخص فوز النرويج على كوت ديفوار 2-1 (كأس العالم)
نرشح لكم
ملخص مباراة ألمانيا ضد باراجواي (كأس العالم) هدف النرويج الثاني في كوت ديفوار - هالاند (كأس العالم) هدف تعادل كوت ديفوار في النرويج - أماد ديالو (كأس العالم) هدف النرويج الأول في كوت ديفوار - أنطونيو نوسا (كأس العالم) ملخص فوز المغرب على هولندا بركلات الترجيح (كأس العالم) هدف تعادل ألمانيا في باراجواي - كاي هافرتز (كأس العالم) ملخص فوز البرازيل على اليابان 2-1 (كأس العالم) هدف باراجواي الأول في ألمانيا - إنسيسو (كأس العالم)
أخر الأخبار
ريفيرونس 31 دقيقة | في المونديال