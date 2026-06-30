هدف تعادل كوت ديفوار في النرويج - أماد ديالو (كأس العالم)
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 21:57
هدفالتعادل عن طريق أماد ديالو في شباك النرويجpic.twitter.com/iewIT5iGzx— FilGoal (@FilGoal) June 30, 2026
هدف تعادل كوت ديفوار في النرويج - أماد ديالو (كأس العالم)
نرشح لكم
هدف النرويج الثاني في كوت ديفوار - هالاند (كأس العالم) هدف النرويج الأول في كوت ديفوار - أنطونيو نوسا (كأس العالم) ملخص فوز المغرب على هولندا بركلات الترجيح (كأس العالم) هدف تعادل ألمانيا في باراجواي - كاي هافرتز (كأس العالم) ملخص فوز البرازيل على اليابان 2-1 (كأس العالم) هدف باراجواي الأول في ألمانيا - إنسيسو (كأس العالم) هدف البرازيل الثاني ضد اليابان - جابرييل مارتينيلي (كأس العالم) هدف البرازيل الأول ضد اليابان - كاسيميرو (كأس العالم)
أخر الأخبار
بلا احتفال 13 دقيقة | في المونديال