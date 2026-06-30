هدف تعادل كوت ديفوار في النرويج - أماد ديالو (كأس العالم)

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 21:57

6/30/2026 9:57:20 PM هدف تعادل كوت ديفوار في النرويج - أماد ديالو (كأس العالم)

هدف تعادل كوت ديفوار في النرويج - أماد ديالو (كأس العالم)

كأس العالم
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