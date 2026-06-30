ملخص فوز المغرب على هولندا بركلات الترجيح (كأس العالم)
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 07:35
ملخص فوز المغرب على هولندا بركلات الترجيح (كأس العالم)
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