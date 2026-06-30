ملخص فوز المغرب على هولندا بركلات الترجيح (كأس العالم)

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 07:35

6/30/2026 7:35:13 AM ملخص فوز المغرب على هولندا بركلات الترجيح (كأس العالم)

ملخص فوز المغرب على هولندا بركلات الترجيح (كأس العالم)

المغرب كأس العالم هولندا
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