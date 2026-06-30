هدف تعادل ألمانيا في باراجواي - كاي هافرتز (كأس العالم)

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 01:02

6/30/2026 1:02:16 AM هدف تعادل ألمانيا في باراجواي - كاي هافرتز (كأس العالم)

هدف تعادل ألمانيا في باراجواي - كاي هافرتز (كأس العالم)

كأس العالم
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