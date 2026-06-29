هدف البرازيل الثاني ضد اليابان - جابرييل مارتينيلي (كأس العالم)
الإثنين، 29 يونيو 2026 - 22:26
هدف مارتينيلي القاتل في مرمى اليابان ⚽pic.twitter.com/WqkFL5b6vd— FilGoal (@FilGoal) June 29, 2026
هدف البرازيل الثاني ضد اليابان - جابرييل مارتينيلي (كأس العالم)
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