هدف البرازيل الأول ضد اليابان - كاسيميرو (كأس العالم)

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 21:35

6/29/2026 9:35:22 PM هدف البرازيل الأول ضد اليابان - كاسيميرو (كأس العالم)

هدف البرازيل الأول ضد اليابان - كاسيميرو (كأس العالم)

البرازيل اليابان كاسيميرو كأس العالم
نرشح لكم
هدف اليابان الأول ضد البرازيل - كايشو سانو (كأس العالم) ملخص فوز كندا على جنوب إفريقيا 1-0 (كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على الأردن 3-1 (كأس العالم) ملخص تعادل الجزائر مع النمسا 3-3 (كأس العالم) ملخص فوز الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان 3-1 (كأس العالم) ملخص تعادل كولومبيا مع البرتغال 0-0 (كأس العالم) ملخص فوز كرواتيا على غانا 2-1 (كأس العالم) ملخص فوز إنجلترا على بنما 2-0 (كأس العالم)
أخر الأخبار
تقرير: مورينيو يدرس إعارة أسينسيو.. وشرط من ريال مدريد 47 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: برشلونة يحدد سعر كاسادو.. واهتمام تركي 54 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: مورينيو يمهد لرحيل كامافينجا.. وليفربول يترقب ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - كريم الديب يتمم اتفاقه مع زد بعد رحيله عن الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
استقالة ميروسلاف كوبيك من تدريب منتخب تشيكيا بعد الإخفاق في كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
انتهت كأس العالم - البرازيل (2)-(1) اليابان 2 ساعة | في المونديال
بوجلبان: أبلغت الأهلي بالاعتذار عن عدم العمل في لجنة الكشافين 2 ساعة | الوطن العربي
تشكيل كأس العالم - فينيسيوس يقود هجوم البرازيل.. وتومياسو أساسي في دفاع اليابان 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/videos/50723/هدف-البرازيل-الأول-ضد-اليابان-كاسيميرو-كأس-العالم