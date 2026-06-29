هدف البرازيل الأول ضد اليابان - كاسيميرو (كأس العالم)
الإثنين، 29 يونيو 2026 - 21:35
رأسية كاسيميرو في شباك اليابان ⚽pic.twitter.com/tS1XjZoxAL— FilGoal (@FilGoal) June 29, 2026
هدف البرازيل الأول ضد اليابان - كاسيميرو (كأس العالم)
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