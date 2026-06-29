هدف اليابان الأول ضد البرازيل - كايشو سانو (كأس العالم)

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 21:02

6/29/2026 9:02:58 PM هدف اليابان الأول ضد البرازيل - كايشو سانو (كأس العالم)

هدف اليابان الأول ضد البرازيل - كايشو سانو (كأس العالم)

البرازيل اليابان كأس العالم 2026
نرشح لكم
هدف البرازيل الثاني ضد اليابان - جابرييل مارتينيلي (كأس العالم) هدف البرازيل الأول ضد اليابان - كاسيميرو (كأس العالم) ملخص فوز كندا على جنوب إفريقيا 1-0 (كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على الأردن 3-1 (كأس العالم) ملخص تعادل الجزائر مع النمسا 3-3 (كأس العالم) ملخص فوز الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان 3-1 (كأس العالم) ملخص تعادل كولومبيا مع البرتغال 0-0 (كأس العالم) ملخص فوز كرواتيا على غانا 2-1 (كأس العالم)
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - ألمانيا ضد باراجواي 17 دقيقة | في المونديال
ريال مدريد يعلن استمرار نيكو باز مع كومو لموسم إضافي 18 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم – مؤثرون في البطولة.. 12 شخصية صعنت الفارق في دور المجموعات 21 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم – أونداف يقود هجوم ألمانيا.. وألميرون أساسي مع باراجواي 33 دقيقة | في المونديال
النهاية التي لم تعرض 44 دقيقة | في المونديال
تقرير: مورينيو يدرس إعارة أسينسيو.. وشرط من ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: برشلونة يحدد سعر كاسادو.. واهتمام تركي ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: مورينيو يمهد لرحيل كامافينجا.. وليفربول يترقب ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/videos/50722/هدف-اليابان-الأول-ضد-البرازيل-كايشو-سانو-كأس-العالم