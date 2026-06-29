هدف اليابان الأول ضد البرازيل - كايشو سانو (كأس العالم)
الإثنين، 29 يونيو 2026 - 21:02
هدف سانو في مرمى البرازيل 💥pic.twitter.com/R5qpMI91Qz— FilGoal (@FilGoal) June 29, 2026
هدف اليابان الأول ضد البرازيل - كايشو سانو (كأس العالم)
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