ملخص فوز كندا على جنوب إفريقيا 1-0 (كأس العالم)
الإثنين، 29 يونيو 2026 - 01:00
ملخص فوز كندا على جنوب إفريقيا 1-0 (كأس العالم)
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