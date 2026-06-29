ملخص فوز كندا على جنوب إفريقيا 1-0 (كأس العالم)

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 01:00

6/29/2026 1:00:35 AM ملخص فوز كندا على جنوب إفريقيا 1-0 (كأس العالم)

ملخص فوز كندا على جنوب إفريقيا 1-0 (كأس العالم)

كأس العالم جنوب إفريقيا كندا
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