ملخص فوز الأرجنتين على الأردن 3-1 (كأس العالم)

الأحد، 28 يونيو 2026 - 07:51

6/28/2026 7:51:09 AM ملخص فوز الأرجنتين على الأردن 3-1 (كأس العالم)

ملخص فوز الأرجنتين على الأردن 3-1 (كأس العالم)

الأردن الأرجنتين كأس العالم
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