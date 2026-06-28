ملخص فوز الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان 3-1 (كأس العالم)

الأحد، 28 يونيو 2026 - 05:34

6/28/2026 5:34:03 AM ملخص فوز الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان 3-1 (كأس العالم)

ملخص فوز الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان 3-1 (كأس العالم)

كأس العالم الكونغو الديمقراطية أوزبكستان
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