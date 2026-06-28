ملخص تعادل كولومبيا مع البرتغال 0-0 (كأس العالم)
الأحد، 28 يونيو 2026 - 05:31
ملخص تعادل كولومبيا مع البرتغال 0-0 (كأس العالم)
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