ملخص تعادل كولومبيا مع البرتغال 0-0 (كأس العالم)

الأحد، 28 يونيو 2026 - 05:31

6/28/2026 5:31:44 AM ملخص تعادل كولومبيا مع البرتغال 0-0 (كأس العالم)

ملخص تعادل كولومبيا مع البرتغال 0-0 (كأس العالم)

كأس العالم البرتغال كولومبيا
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