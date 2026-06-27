ملخص فوز بلجيكا على نيوزيلندا 5-1 (كأس العالم)

السبت، 27 يونيو 2026 - 09:25

6/27/2026 9:25:59 AM ملخص فوز بلجيكا على نيوزيلندا 5-1 (كأس العالم)

ملخص فوز بلجيكا على نيوزيلندا 5-1 (كأس العالم)

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