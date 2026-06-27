هدف مصر الأول ضد إيران - محمود صابر (كأس العالم)
السبت، 27 يونيو 2026 - 06:19
هدف أول للمنتخب المصري بقدم محمود صابر 🇪🇬pic.twitter.com/N4LsHYiSHa— FilGoal (@FilGoal) June 27, 2026
هدف مصر الأول ضد إيران - محمود صابر (كأس العالم)
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