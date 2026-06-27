ملخص تعادل السعودية مع كاب فيردي 0-0 (كأس العالم)

السبت، 27 يونيو 2026 - 06:02

6/27/2026 6:02:34 AM ملخص تعادل السعودية مع كاب فيردي 0-0 (كأس العالم)

ملخص تعادل السعودية مع كاب فيردي 0-0 (كأس العالم)

كأس العالم السعودية كاب فيردي
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